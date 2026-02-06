Avellino Cultura in Città gli spettacoli del 7 e dell' 8 febbraio al teatro Carlo Gesualdo
Cambio di location per due appuntamenti della rassegna organizzata dal Comune di Avellino attraverso la produzione esecutiva di Everlive Italia srl, “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”.A seguito del via libera della Regione Campania, gli eventi del 7.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Avellino Cultura
“Avellino Cultura in Città”: prenotazione online per gli spettacoli
L’Amministrazione Comunale di Avellino annuncia che da oggi bisogna prenotare online per partecipare agli spettacoli della rassegna “Avellino Cultura in Città”.
Avellino Cultura in Città, cambio location per gli spettacoli
Il Comune di Avellino ha deciso di spostare due spettacoli della rassegna “Avellino Cultura in Città”.
Ultime notizie su Avellino Cultura
Argomenti discussi: Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini; Avellino Cultura in Città, prenotazione online obbligatoria per gli spettacoli: accesso gratuito ma con Eventbrite; Avellino Cultura in Città, all’Eliseo il Gran Galà dell’Operetta; Avellino Cultura in Città – Spettacoli gratuiti per tutti tra musica, teatro e favole.
Avellino, Cultura in Città: cambio sede per due eventiCambio di location per due appuntamenti della rassegna organizzata dal Comune di Avellino attraverso la produzione esecutiva di Everlive Italia srl, Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, ... irpinia24.it
Avellino cultura in città, attivato il sistema di prenotazione on line per i prossimi spettacoliA seguito della numerosa affluenza di pubblico registrata in occasione dell’evento inaugurale della rassegna Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini, l’Ammini ... corriereirpinia.it
Avellino Cultura in Città: attivazione prenotazione online per accesso agli spettacoli #avellinoculturaincittà #spettacoli #comuneavellino #prenotazioneonline #telenostra facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.