Bruno Vespa-Provenzano ritardi e vendetta-Pd | tutta la verità su quel che è accaduto

Nella puntata di ieri sera di Porta a Porta, si è parlato di un episodio legato a un tentato vespicidio, con dettagli sui ritardi e le tensioni tra alcune figure politiche. Durante la trasmissione, sono stati riportati fatti riguardanti uno scontro tra un giornalista e un ex collaboratore di un importante politico, con riferimenti anche a questioni di vendetta e ritardi giudiziari. La vicenda si inserisce in un quadro di scontri tra diverse fazioni politiche e personali.

Questa è la cronaca del tentato vespicidio, il resoconto di uno scontro che anticipa il futuro, visto e annotato l’altro ieri sera sul mio taccuino, mentre Bruno Vespa conduceva Porta a Porta. Sono le 18,20, è una bella giornata di primavera a Roma, entro nella sede Rai di via Teulada, prendo l’ascensore, salgo al terzo piano e mi infilo nel salottino degli ospiti, un posto tra il dimesso e lo spartano, dove sempre germogliano amicizie e ostilità, saluti e baci. Sono il primo ad arrivare, trovo Alessandro Usai, il curatore della trasmissione, facciamo un po’ di cazzeggio sullo scenario politico, dopo un po’ arrivano Antonio Polito del Corriere della Sera, il senatore di Fdi Lucio Malan e Alessia Melcangi, docente della Sapienza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bruno Vespa-Provenzano, ritardi e vendetta-Pd: tutta la verità su quel che è accaduto “Stia zitto!”: Bruno Vespa contro Provenzano del PD. La lite in diretta scatena i partitiScontro in diretta nella puntata del 9 aprile a Porta a Porta tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano: urla e accuse innescano la dura reazione... Leggi anche: “Questo non glielo consento! Con quello che vedete in giro sulla par condicio, anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto!”: Bruno Vespa sbotta con Giuseppe Provenzano (PD)