Te l' avrei detto spettacolo al Cometa Off

Te l’avrei detto è una commedia brillante scritta e diretta da Luca Giacomozzi che, sotto una superficie leggera e divertente, nasconde uno sguardo lucido e pungente sulle relazioni umane. Durante una notte di Capodanno, un gruppo di amici si ritrova per festeggiare insieme in un clima.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Te l’avrei detto scritto e diretto da Luca Giacomozzi arriva a RomaTe l’avrei detto scritto e diretto da Luca Giacomozzi. Una commedia brillante che, sotto il velo della leggerezza, offre uno sguardo acuto e contemporaneo sulle dinamiche delle relazioni umane. corrierenazionale.it

COSA NON CI SIAMO MAI DETTI Dal 22 al 26 aprile, il palco del Cometa Off di Roma si accende con "Te l’avrei detto", l'ultima fatica di Luca Giacomozzi che sta già facendo parlare di sé. Immaginate un Capodanno tra amici: musica, risate e buoni propo - facebook.com facebook