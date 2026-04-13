Cosa: Te l’avrei detto, commedia brillante teatrale scritta e diretta da Luca Giacomozzi.. Dove e Quando: Roma (luogo, date e orari da definire secondo le comunicazioni ufficiali della produzione).. Perché: Per sorridere e riflettere sull’ipocrisia quotidiana e sulla fragilità dei rapporti umani, scoprendo quanto le omissioni possano essere più distruttive delle bugie stesse.. La notte di San Silvestro rappresenta da sempre, nell’immaginario collettivo e nella tradizione culturale, il momento emblematico dedicato ai bilanci personali, alle nuove speranze e, immancabilmente, alle grandi riunioni conviviali. Tuttavia, proprio quando l’orologio...🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Te l’avrei detto: i silenzi e le maschere a Capodanno

Vacherot: “Se mi avessero detto un anno fa che avrei battuto un top5, non ci avrei creduto”Valentin Vacherot continua la sua inarrestabile ascesa e coglie uno dei successi più prestigiosi della sua carriera.

Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni dopo il Referendum: "Se Pagnoncelli avesse detto che avremmo perso, avrei fatto prima le pulizie di primavera"Maurizio Crozza torna a vestire i panni della premier Giorgia Meloni alle prese con un momento di forte nervosismo politico dopo la sconfitta del...

Ecco cosa é successo con Enrico Nigiotti a Sanremo