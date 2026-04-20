Tavullia incorona gli Spada | Michael e Katiuscia dominano il 2° Gran Premio Golden

A Tavullia si è svolto il 2° Gran Premio Golden di Compak Sporting, un evento che ha visto la partecipazione di 280 tiratori provenienti da diverse regioni italiane. La competizione si è disputata al TAV San Martino Rio Salso e ha coinvolto 200 piattelli. Tra i partecipanti, Michael e Katiuscia Spada si sono distinti conquistando la vittoria.

Il TAV San Martino Rio Salso di Tavullia ha ospitato il 2° Gran Premio Golden di Compak Sporting, appuntamento che ha richiamato 280 tiratori da tutta Italia per una gara sui 200 piattelli. A prendersi la scena sono stati Michael Spada e Katiuscia Spada, protagonisti assoluti del weekend marchigiano, in una tappa che ha confermato l’alto livello della specialità e la grande partecipazione del movimento. Nella categoria Eccellenza è stato Michael Spada, di Perugia, a firmare la miglior prestazione del fine settimana con uno straordinario 198200. Alle sue spalle ha chiuso Salvatore Rea di Volla, secondo con 197200, mentre il terzo gradino del podio è andato a Daniele Valeri di Spoleto, capace di chiudere a 195200 e di imporsi allo spareggio per il bronzo.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Compak Sporting, Michael e Katiuscia Spada trionfano nel 2° Gran Premio Golden280 tiratori in pedana al Tav San Martino Rio Salso di Tavullia per la gara sui 200 piattelli: successi anche per Samuel Ligi tra gli Junior. Fitav, a Tavullia il 2° Gran Premio Golden di Compak SportingNel weekend del 18 e 19 aprile gli specialisti del Percorso Caccia in gara al Tav San Martino di Rio Salso.