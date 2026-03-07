Bronzo Europeo ad Angelo Bellofatto | orgoglio irpino sul podio di Tbilisi

Un atleta di Ariano Irpino ha conquistato una medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Tbilisi. La competizione si è svolta in Georgia e ha visto il giovane coinvolto salire sul podio, portando a casa il riconoscimento europeo. La prova ha coinvolto diverse nazioni e rappresenta un risultato importante per l’atleta e per la sua regione.

Angelo Bellofatto, giovane atleta di Ariano Irpino, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Tbilisi, in Georgia. Studente dell'Istituto De Gruttola e tesserato con la ASD Royal Gym 87 e la ASD Area 3, Bellofatto ha dimostrato che il talento e la dedizione possono portare lontano anche partendo da una realtà provinciale. Il risultato porta la firma tecnica di Antonio Di Rubbo, che ha guidato il giovane atleta verso questo traguardo internazionale. A celebrare l'impresa anche il CONI di Avellino, che ha espresso le proprie congratulazioni ufficiali all'atleta e alle società sportive che lo hanno sostenuto nel percorso di crescita agonistica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Biathlon, Italia d’argento ad Anterselva: staffetta mista sul podio, Francia oro e Germania bronzo ai Mondiali.L’argento è “vivo” per l’Italia del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: la staffetta mista, composta da Tommaso Giacomel,... Dal podio europeo al premio cittadino: Riccione onora le sue karateka dopo la doppia medaglia di bronzoLe karateka reduci dai terzi posti europei ricevono il titolo di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. Tutti gli aggiornamenti su Bronzo Europeo. Argomenti discussi: Canottaggio - A Piediluco da venerdì a domenica il primo Meeting Nazionale con quasi 1100 atleti; Europei di Tiro a Segno, Italia Maschile nella storia: Monna, Scodes e Nilo conquistano l’oro.