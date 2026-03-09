Olimpia Milano | il derby con il Cantù al PalaLido si tinge dei colori biancorossi

Olimpia Milano e Cantù si sono affrontate al PalaLido in un derby molto combattuto. La partita, durata 40 minuti, si è conclusa con una vittoria di Milano per 88-86. Entrambe le squadre hanno dato il massimo sul campo, mantenendo il punteggio in equilibrio fino all'ultimo secondo. La sfida si è svolta senza scontri o incidenti, con i giocatori impegnati in un confronto serrato.

Milano, 9 marzo 2026 – Il derby è biancorosso. Una partita punto a punto per 40 minuti e alla fine, di un soffio, la vince l'Olimpia Milano, contro Cantù, per 88-86. Per i biancorossi, che raggiungono Brescia in classifica al 2° posto (seppur con una gara in più) è Pippo Ricci a tirar fuori la partita della vita, da vero capitano con la sua miglior prestazione dell'anno segnando 22 punti tirando 610 da 3, mentre al suo fianco brilla ancora Bolmaro con 14 punti in 24' e un'energia straripante lungo tutta la partita, mentre LedDay gioca un gran primo tempo chiudendo con 14 punti. La partenza è tutta marchiata Oumar Ballo che fa la differenza sotto le plance con la sua fisicità con ben 10 punti già segnati dopo 3'30 (7-13). Sono due triple filate di LeDay che accendono la ...