Taurasi minaccia di lanciarsi dal ponte | salvato dai Carabinieri

A Taurasi, un uomo è stato trovato sul ponte del Calore dopo una segnalazione arrivata al 112. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a convincerlo a scendere, evitando che si trovasse in una situazione di pericolo. La vicenda si è conclusa con il salvataggio dell’uomo, che è stato accompagnato in sicurezza dai militari.

Dramma a Taurasi: uomo rintracciato sul ponte del Calore dopo una segnalazione al 112. Decisivo l’intervento dei Carabinieri. Momenti di grande apprensione nella giornata di ieri a Taurasi, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno rintracciato e salvato un uomo che minacciava di gettarsi da un ponte sul fiume Calore. La segnalazione al numero di emergenza 112. Le ricerche sono scattate dopo una telefonata al numero di emergenza 112, con cui è stato segnalato l’allontanamento di un uomo che aveva manifestato chiari intenti suicidi. Le informazioni a disposizione erano inizialmente limitate, ma sufficienti per attivare immediatamente il protocollo di ricerca.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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