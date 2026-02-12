minaccia di gettarsi dal ponte minorenne salvato dai carabinieri

Un ragazzino minore ha rischiato di togliersi la vita dal ponte delle Grazie, ma i carabinieri di Faenza sono intervenuti in tempo. Hanno parlato con lui e sono riusciti a convincerlo a scendere, salvandogli la vita. La scena si è svolta questa mattina, in un momento di grande tensione.

Minacciava di gettarsi dal ponte delle Grazie, in un gesto estremo. Ma per fortuna l’intervento dei carabinieri di Faenza ha permesso di salvare la vita a un ragazzino minorenne. L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì e ieri. Tutto è cominciato con l’arrivo di una telefonata al 112: era il giovane stesso a chiamare. In un grido d’aiuto ha manifestato all’operatore di turno la volontà di suicidarsi, dicendo di trovarsi su un ponte di Faenza e di essere pronto a lanciarsi nel vuoto. L’operatore, ottenute le informazioni necessarie a localizzare il giovane, mentre lo intratteneva al telefono ha così fatto avere tutte le indicazioni necessarie per l’intervento ai carabinieri della compagnia di Faenza, che hanno immediatamente inviato sul posto una pattuglia dell’aliquota Radiomobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina a Faenza, un minorenne ha chiamato il 112 minacciando di buttarsi da un ponte.

