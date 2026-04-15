Matrimonio in crisi 33enne vuole lanciarsi dal ponte | salvato da maresciallo dei carabinieri

Un uomo di 33 anni, in preda a una crisi familiare, ha minacciato di lanciarsi da un ponte. L'intervento tempestivo di un maresciallo dei carabinieri ha impedito che si verificasse un incidente grave. La situazione si è sviluppata in un momento di forte tensione, ma grazie alla presenza delle forze dell'ordine si è potuto evitare il peggio. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'episodio.

Una crisi familiare degenerata in un momento di profonda disperazione ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma il pronto intervento di un carabiniere ha evitato il peggio.Protagonista della vicenda un uomo di 33 anni, di nazionalità albanese, che dopo l’ennesimo litigio in ambito domestico ha.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Tenta di lanciarsi da uno strapiombo a Vignanello, salvato in extremis dai carabinieri I carabinieri suonano alla sua porta e va in arresto cardiaco: 25enne salvato dal marescialloPaura a Lavena Ponte Tresa (Varese): il giovane si sente male durante la notifica della sospensione della patente, decisivo il massaggio cardiaco del...