Un ex alto funzionario del Tesoro ha suggerito al governo di imporre una tassa del 100% sui superprofitti del settore del gas, ignorando le resistenze delle multinazionali. La proposta nasce dall’intenzione di colpire i guadagni straordinari derivanti da aumenti imprevisti dei prezzi, anche se non sono state fornite dettagli sulla fase di discussione o sulle possibili implicazioni legali di questa misura.

Ken Henry, ex segretario del Tesoro, ha proposto al governo Albanese di ignorare le resistenze delle multinazionali del gas e di applicare una tassazione pari al 100% sui profitti straordinari derivanti dai guadagni improvvisi. La proposta arriva in un momento cruciale, mentre il governo sta valutando interventi fiscali per il bilancio federale previsto per il 12 maggio, in un clima influenzato dalla crisi energetica globale scatenata dal conflitto in Iran. Il documento presentato da Henry all’inchiesta parlamentaria sul regime fiscale del gas sottolinea come le critiche mosse dai giganti del settore riguardo ai rischi per gli investimenti siano puramente strumentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tassa al 100% sui superprofitti del gas: la sfida al Tesoro

La tassa sui pacchi slitta al 1° luglio 2026Slitta al 1° luglio la tassa da 2 euro, introdotta dalla manovra 2026, sui piccoli pacchi di provenienza extra Ue.

Decreto fiscale, la tassa sui pacchi slitta al 1° luglio 2026Slitta al 1° luglio la tassa da 2 euro, introdotta dalla manovra 2026, sui piccoli pacchi di provenienza extra Ue.

Si parla di: Gli extraprofitti del petrolio sono nei paradisi fiscali. Ecco come tassarli davvero; Coi prezzi dei carburanti in crescita, le compagnie petrolifere guadagneranno 24 miliardi in più in Europa.