Tampona due persone e le fa cadere dalla scooter sulla Tangenziale di Napoli poi scappa | rintracciato dopo un mese

Un uomo di 37 anni è stato individuato e denunciato dalla Polizia Stradale a distanza di un mese dall'incidente avvenuto sulla Tangenziale di Napoli, in cui aveva tamponato due persone su uno scooter, causando la loro caduta. Dopo l’incidente, l’uomo si era allontanato senza prestare soccorso, ma è stato rintracciato e identificato dalle forze dell’ordine. Ora dovrà rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso.

Un uomo di 37 anni è stato rintracciato e denunciato dopo un mese dalla Polizia Stradale: deve rispondere di fuga e omissione di soccorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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