Un uomo di 37 anni ha investito una turista e poi è scappato, causando gravi ferite alla donna. L’incidente è avvenuto nella serata del 15 febbraio sul Lungotevere Sanzio a Roma, dove l’automobilista ha urtato la giovane mentre attraversava la strada. Dopo aver travolto la turista, l’uomo ha abbandonato l’auto e si è allontanato senza prestare soccorso. La polizia ha rintracciato l’uomo poche ore dopo, grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte in zona.

E’ durata solo poche ore la fuga dell’automobilista che, nella serata del 15 febbraio, ha investito una giovane turista sul Lungotevere Sanzio di Roma. Il conducente, un uomo di 37 anni, si è allontanato senza prestare soccorso, ma è stato rapidamente rintracciato e denunciato per fuga e omissione di soccorso, con il ritiro immediato della patente. L’auto coinvolta nell’incidente è stata posta sotto sequestro. Grazie all’intervento degli agenti del gruppo Centro storico della polizia locale di Roma, che sono giunti sul luogo del sinistro, è stato possibile risalire al veicolo e al conducente che si trovava alla guida al momento dei fatti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: investe turista e fugge senza soccorrere, 37enne denunciato

Investe una donna e fugge. Rintracciato e denunciatoUn uomo ha investito una donna di 69 anni e, dopo l’incidente, è fuggito senza prestare soccorso.

Leggi anche: Aquino. 73enne noto alle Forze dell’Ordine investe una persona disabile e fugge. Individuato e denunciato dai Carabinieri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.