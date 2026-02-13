Lega | sondaggio Izi ' bacino potenziale Vannacci 4,9% voti possibili in arrivo soprattutto da Fdi'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Il sondaggio Izi rivela che il nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale, potrebbe ottenere il 4,9% dei voti alle prossime elezioni se si votasse oggi, con il 75% degli italiani che non lo voterebbe e un forte interesse soprattutto tra gli elettori di Fratelli d’Italia.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Quanto vale il neonato partito di Vannacci? Se si votasse oggi per le elezioni politiche, Futuro Nazionale potrebbe raccogliere il 4,9% di voti degli italiani ma 2 elettori su 5 si dicono non interessati ed il 75% non voterebbe per il Generale". È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi presentato questa mattina nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7. "La base elettorale di Vannacci si conferma essere di destra e la maggioranza dei voti proviene da Fdi: il 39% di chi sarebbe disposto a votare Fn alle politiche ha votato il partito di Giorgia Meloni alle ultime elezioni, quasi il 26% aveva invece votato la Lega ma c'è anche un 20% di base elettorale che proviene da altri partiti ed un 15% che nel 2022 non aveva votato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

Martedì 4 febbraio 2026, il nuovo partito di Roberto Vannacci ottiene già il 4,2% di consensi, secondo un sondaggio di YouTrend per SkyTg24.

Drastico calo per FdI e Lega. A strappare voti ai due alleati sembra essere il nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso dall'ultimo sondaggio di Swg: https://fanpa.ge/aKqa1 - facebook.com facebook

Sondaggio YouTrend - Con la Lista #Vannacci (al 4,2%) calo di #FdI e #Lega di circa un punto percentuale. @ultimora_pol x.com