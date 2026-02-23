Lorenzin Pd | Formazione per governare il potenziale enorme in sanità

Lorenzin, esponente del Pd, sottolinea che la formazione è fondamentale per sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale in sanità. La tecnologia, già inserita nella quotidianità, sta rivoluzionando i servizi sanitari e richiede competenze specifiche per essere gestita efficacemente. Un esempio concreto sono le nuove applicazioni di diagnostica automatizzata che stanno migliorando le cure. La sfida ora è preparare gli operatori a queste innovazioni.

(Adnkronos) – "Non siamo di fronte al futuro della sanità, ma di fronte a un presente già più che operativo: l'intelligenza artificiale, infatti, è entrata nella sua adolescenza e ha già trasformato e cambiato le nostre vite, nel bene e nel male. Parlando delle cose positive", si può considerare "l'applicazione dell'Ai, insieme alla digitalizzazione, nella ricerca, nella cura e anche nelle prestazioni sanitarie. E' un potenziale di elaborazione di calcolo enorme", che dà anche "la possibilità di fare sempre meno errori e di avere un controllo sempre più accurato di tutti i processi e i sistemi". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Pd: Ascani, 'pronti a governare, costruire programma per il Paese'Il Partito Democratico si prepara a tornare al governo. Affitti brevi, approvata legge regionale. Parma Pd: “Governare il fenomeno per dare risposte ai territori e alle comunità”L’approvazione della legge regionale sugli affitti brevi in Emilia-Romagna rappresenta un passo importante per regolamentare un fenomeno in crescita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Ddl Lorenzin. Borse di studio per specializzazioni di area sanitaria non medica. E per i Mmg in formazione trattamento economico pari a specializzandi. Accolti due Odg in ...Due emendamenti presentati a prima firma da Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR) sono stati trasformati in Ordini del giorno. Accolti, inoltre, tre emendamenti in tema di sperimentazione clinica volti, ... quotidianosanita.it Il 18 febbraio 2013 moriva a Montolieu (Francia) il chitarrista e cantautore britannico Kevin Ayers. Membro dei Soft Machine nella formazione che incise il magnifico disco d'esordio, lasciò subito dopo per dedicarsi all'attività solista. ..... Soft Machine: bit.ly/soft - facebook.com facebook