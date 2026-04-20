Tamponamento tra auto | 77enne alla guida portata in ospedale

Lunedì 20 aprile, intorno alle 15:30, si è verificato un tamponamento tra due veicoli all'intersezione tra corso Torino e via Invrea. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Bianca Genovese con l'ambulanza 3-273. Una donna di 77 anni alla guida di una delle auto coinvolte è stata portata in ospedale per accertamenti. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni degli altri coinvolti.

Incidente stradale in corso Torino, all'intersezione con via Invrea. Intorno alle ore 15:30 di lunedì 20 aprile, la Croce Bianca Genovese è intervenuta sul posto con l'ambulanza 3-273. Tampona l'auto e finisce in ospedalePer cause da chiarire, due auto che percorrevano via Invrea in direzione di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Malore alla guida, si scontra con due auto sulla Briantea a Curno: grave una 77enne Tamponamento tra auto e moto, 64enne in ospedaleIncidente sul ponte di Cornigliano per una collisione tra auto e moto, all’altezza del centro commerciale della Fiumara, più precisamente in via... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Castrocielo – Incidente sulla Casilina, tre auto coinvolte: diversi feriti lievi; Asse Mediano | scontro tra tifosi dopo lo stadio feriti gravi.