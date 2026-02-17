Tamponamento tra auto e moto 64enne in ospedale

Un incidente tra un'auto e una moto ha coinvolto un uomo di 64 anni, che ora si trova in ospedale. L’incidente si è verificato sul ponte di Cornigliano, vicino al centro commerciale della Fiumara, in via Raffaele Pieragostini. La collisione si è verificata nel pomeriggio, quando il traffico era molto intenso. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dello scontro.

Incidente sul ponte di Cornigliano per una collisione tra auto e moto, all’altezza del centro commerciale della Fiumara, più precisamente in via Raffaele Pieragostini. Nello scontro tra i due mezzi, che viaggiavano in direzione di Genova, la donna 64enne al bordo dello scooter ha avuto la peggio e riportato traumi agli arti causati dall’impatto con l’asfalto. Soccorsa dall’auto medica del 118, la donna é stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi. Sul posto la polizia locale per i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica dell’incidente. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

