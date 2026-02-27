Un incidente si è verificato sulla Briantea a Curno, coinvolgendo una vettura guidata da un’anziana donna. La donna, che si trovava alla guida della sua auto, ha perso il controllo e si è scontrata con altre due vetture. La 77enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni considerate gravi.

L’INCIDENTE. L’anziana di Mozzo ha perso il controllo della sua Fiat ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Stava guidando lungo la trafficata Briantea a Curno, tra la rotonda delle Crocette, il ponte ferroviario e via Mozzo, quando ha perso il controllo della sua Fiat 500, molto probabilmente a causa di un malore. La 77enne, residente nel vicino Comune di Mozzo, ha quindi tamponato l’auto che la precedeva in uscita dalla città di Bergamo e poi invaso la corsia opposta, urtando un altro mezzo, senza causare gravi feriti. Sono serie le condizioni dell’anziana automobilista, che nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio è stata trasferita in codice rosso (molto critico) all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Malore alla guida, si scontra con due auto sulla Briantea a Curno: grave una 77enne

Leggi anche: Scontro auto moto sulla Briantea, grave 44enne

Auto contro moto sulla Briantea, grave un 44enne di BarzanaNon è ancora chiara la dinamica dello scontro tra la motocicletta guidata da un 44enne di Barzana e l’autovettura con a bordo un 81enne.

Temi più discussi: Malore alla guida, perde il controllo e si schianta in autostrada; Malore alla guida, si scontra con due auto sulla Briantea a Curno: grave una 77enne; Sassari, ha un malore alla guida e si schianta con l’auto contro un palo dell’elettricità; Malore alla guida. Assolto dall’accusa di omicidio stradale.

Malore alla guida, si scontra con due auto sulla Briantea a Curno: grave una 77enneL’INCIDENTE. L’anziana di Mozzo ha perso il controllo della sua Fiat ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. ecodibergamo.it

Malore alla guida: finisce contro un muretto sulla SS 12 a ChifentiIncidente intorno alle 7.50 sulla via del Brennero, nei pressi della piazza del Ponte delle Catene a Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano. Un uomo di circa quarant’anni, residente a Bagni di Lucca, ... noitv.it

Incidente sulla Briantea a Curno: malore alla guida, grave una 77enne. - facebook.com facebook

Prima il malore, poi lo schianto fatale: un uomo ha perso la vita questa mattina a Catania dopo essersi sentito male alla guida x.com