Travolge col tir e uccide un motociclista sulla Pontina poi scappa | rintracciato un camionista

Il camionista che venerdì scorso ha travolto e ucciso il motociclista Alfredo Loreti sulla Pontina è stato rintracciato dalla Polizia Stradale. Il veicolo, un tir, ha investito il 48enne mentre viaggiava sulla strada statale, e subito dopo l'incidente il conducente è scappato senza prestare soccorso. La polizia ha individuato il camionista grazie alle telecamere di sorveglianza e ai controlli sui mezzi pesanti che circolano in zona.

Gli agenti della Polizia Stradale sono riusciti a rintracciare il conducente del tir pirata che venerdì scorso ha travolto e ucciso il 48enne Alfredo Loreti.