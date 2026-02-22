Tampona un’auto e scappa Rintracciato grazie alle telecamere

Un uomo di 40 anni ha provocato un incidente e si è dato alla fuga, causando feriti lievi a un’altra automobilista. La polizia locale di Cesenatico ha individuato il responsabile grazie alle telecamere di sorveglianza installate in zona. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì lungo via Cesenatico, quando il conducente ha tamponato un’auto e ha abbandonato la scena. Dopo le analisi delle immagini, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo.

Un uomo di 40 anni è stato denunciato per aver causato un incidente con feriti ed essere scappato. È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì, quando una pattuglia del Nucleo infortunistica stradale della polizia locale di Cesenatico è intervenuta sul luogo di un sinistro lungo via Cesenatico, dove a causa di un tamponamento era rimasta ferita un’automobilista, fortunatamente non in maniera grave, mentre il responsabile dell’incidente, un uomo con un giubbotto blu al volante di una Bmw, si allontanava. Gli agenti si sono messi a caccia del fuggitivo, guardando le immagini delle telecamere presenti lungo via Cesenatico e con il supporto del sistema lettura targhe targa system. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

