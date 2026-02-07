Nel nome del professore | taglio del nastro per la nuova ambulanza dedicata a Dino Amadori

Questa mattina a Forlì si è tenuta l’inaugurazione della nuova ambulanza della Croce Rossa, intitolata a Dino Amadori. Alla cerimonia hanno partecipato volontari, rappresentanti delle istituzioni e familiari, che hanno tagliato il nastro e celebrato l’evento. La nuova ambulanza entrerà in servizio subito per garantire un supporto più rapido ai cittadini.

Si è svolta l'inaugurazione ufficiale della nuova ambulanza della Croce Rossa di Forlì intitolata a Dino Amadori. Un mezzo all'avanguardia per l'emergenza-urgenza, acquistato grazie ai fondi del Comitato e alle donazioni dei cittadini, che è stato tenuto a battesimo con un "cuore" in più: a bordo, infatti, anche un defibrillatore donato dal Forlì Football Club.

