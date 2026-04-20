Taglio del nastro per la nuova Casa dello Studente Fusinato

È stato inaugurato ufficialmente il nuovo edificio della Casa dello Studente Fusinato, sede della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e studenti, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. La struttura si trova nel quartiere Fusinato e ospita attività e servizi dedicati agli studenti dell’ateneo. La scuola ha annunciato che la sede sarà operativa a partire dalla prossima settimana.

La Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova ha una nuova sede: la Casa dello Studente Fusinato. La struttura, completamente ristrutturata, è stata inaugurata oggi, 20 aprile, alla presenza della rettrice Daniela Mapelli e del direttore della Scuola Galileiana Gianguido.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Taglio del nastro per la nuova copertura della tribuna dello stadio di ForlimpopoliUna struttura lunga circa quaranta metri per un investimento complessivo di 145 mila euro. Castellanza – Taglio del nastro per la nuova casa dell’acqua in via Moncucco a CastellanzaCastellanza ha compiuto un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale con l'inaugurazione, sabato 7 febbraio 2026, di una nuova casa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Taglio del nastro per la rinnovata sede di Almaterra APS; Sondrio, taglio del nastro per la Fiera del biologico; Taglio del nastro per il nuovo parco Guizza; Concesio, taglio del nastro per il nuovo campo da calcio in erba sintetica. Tovo San Giacomo, taglio del nastro per la nuova Borgata Bosi: riqualificazione per piazza don ZuninoL’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo, ha inaugurato oggi l’intervento di riqualificazione nel nucleo della storica ... ivg.it Taglio del nastro a Novafeltria per il nuovo centro intergenerazionaleAlla presenza del vescovo Domenico Beneventi e del sindaco Stefano Zanchini, il Comune di Novafeltria ha inaugurato il nuovo Centro di Aggregazione Intergenerazionale Majolo Cucci, uno spazio pensat ... altarimini.it Taglio del nastro per l’impianto tra via Pessagno e viale Diaz, a Cagliari. Le regole per l’utilizzo - facebook.com facebook Giornata piena, in mattinata taglio del nastro a Canino per la sagra dell’asparago verde, poi all’inaugurazione della Festa della Merca a Tarquinia. Nel pomeriggio a Viterbo prima in Sala Regia per la presentazione degli studi su Federico II, poi al “compleann x.com