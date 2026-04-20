Taglia i capelli alla studentessa la decisione sulla supplente è appena arrivata

Una studentessa della scuola media Giovanni Bellini di Mestre ha subito un taglio di capelli durante l’orario scolastico. Contestualmente, è stato comunicato l’esito della decisione relativa alla nomina di una supplente per la classe. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra genitori, insegnanti e studenti, portando alla ribalta le dinamiche interne all’istituto e le procedure adottate in questi casi.

L’incredibile vicenda avvenuta alla scuola media Giovanni Bellini di Mestre ha scosso profondamente l’opinione pubblica e l’intero sistema scolastico veneziano. Tutto è iniziato durante una normale lezione di lettere in una classe di terza media, dove una supplente appena arrivata in servizio è stata protagonista di un gesto tanto inaspettato quanto violento. Di fronte alla banale domanda di una studentessa, la quale chiedeva indicazioni sulla lunghezza di un riassunto, la docente avrebbe perso il controllo inforcando un paio di forbici. Senza alcuna giustificazione plausibile, l’insegnante ha tagliato una ciocca di capelli di circa dieci centimetri alla giovane, ripetendo poi l’azione su una compagna di classe che era intervenuta per difendere l’amica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Taglia i capelli alla studentessa, la decisione sulla supplente è appena arrivata Notizie correlate La storica decisione sulla base militare italiana è appena arrivata: cosa succedeLa Nato avvia un riassetto che modifica la catena di comando dei suoi principali presìdi operativi: la guida del Comando di Napoli passerà dagli... Leggi anche: Supplente taglia i capelli a due alunne in classe in una scuola media a Mestre: caso al Provveditorato Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mestre, insegnante impugna le forbici e taglia i capelli a due studentesse per punizione; Per spiegare 'riassunto' docente taglia capelli di 2 alunne in classe; Mestre, docente taglia una ciocca di capelli a due alunne delle medie: Volevo farmi comprendere meglio; Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire. Prof taglia i capelli a due alunne: sospesa. Ora rischia licenziamento e denunciaÈ stata sospesa la supplente che ha tagliato i capelli a due alunne di terza media alla scuola Bellini di Venezia-Mestre, succursale dell'istituto comprensivo Spallanzani. leggo.it Prof taglia i capelli a due alunne, indaga il Provveditorato. Il papà di una delle studentesse: «Ho il terrore che possa capitare ad altri»MESTRE (VENEZIA) - Scuola chiusa, ma indagine aperta. Apertissima. Ieri, sabato, alla media Bellini di Mestre, nel quartiere Bissuola, non era giorno di lezioni, facendo tirare ... ilgazzettino.it Connor cerca qualcuno che scelga di capirlo davvero Taglia medio/grande, un bellissimo aspetto, e dentro si cela un’anima delicata che sorprende chiunque lo incontri Non è il classico cane “per tutti”: ha un carattere particolare, fatto di sensibilità, intell facebook #Scuola, prof taglia due ciocche di capelli a due alunne: le ragazzine avevano chiesto quanto doveva essere lungo un riassunto. È successo a #Mestre. x.com