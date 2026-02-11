La storica decisione sulla base militare italiana è appena arrivata | cosa succede

La Nato ha annunciato un cambiamento importante nella gestione delle sue basi principali. La guida del comando di Napoli passerà dall’America all’Italia, mentre quella di Norfolk, in Virginia, sarà affidata al Regno Unito. La decisione segna un passo avanti nel riassetto delle forze europee e americane coinvolte nelle operazioni dell’Alleanza.

La Nato avvia un riassetto che modifica la catena di comando dei suoi principali presìdi operativi: la guida del Comando di Napoli passerà dagli Stati Uniti all'Italia, mentre quella del Comando di Norfolk, in Virginia, sarà affidata al Regno Unito. La scelta, definita " traguardo storico " dal presidente del Comitato militare, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, indica un rafforzamento della leadership europea nella gestione quotidiana dell'Alleanza. Il vertice strategico resta però in mani americane. Il comando supremo delle forze alleate continua a essere guidato dal generale Alexus Grynkewich, che coordina le operazioni dal quartier generale di Mons, in Belgio.

