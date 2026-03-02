Taekwondo Bulgaria Open | pioggia di medaglie per l’Italia

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la trasferta italiana al Bulgaria Open 2026, nel torneo G2 tra i più competitivi del calendario europeo. Fonte foto: FITA Domenica di festa per il Taekwondo italiano. Al Bulgaria Open 2026 la Nazionale Azzurra ha confermato il suo eccellente stato di forma in tutte le specialità, dal combattimento al poomsae fino al freestyle, confermando la bontà del lavoro della federazione FITA. Tra i Senior di combattimento, la prima giornata ha subito messo in evidenza il valore degli atleti italiani. A salire sul gradino più alto del podio è stato Vito Dell'Aquila, vincitore nella categoria -63 kg al termine di un percorso convincente.