Taekwondo | Vito Dell’Aquila c’è al Bulgarian Open bene anche Simone Alessio e Anna Frassica

Durante i due giorni di competizione a Sofia si è svolto il Bulgarian Open di taekwondo, un evento importante per la prima parte della stagione continentale. Vito Dell’Aquila ha partecipato alla gara, mentre anche Simone Alessio e Anna Frassica sono stati presenti con le loro prestazioni. La manifestazione ha attirato diversi atleti e appassionati, offrendo un'importante occasione di confronto e visibilità.

Si è tenuto in questi due giorni a Sofia il Bulgarian Open, appuntamento di buon livello della prima parte di stagione del taekwondo continentale. Italiani protagonisti, soprattutto con i nomi di maggiore spicco, come andiamo tra poco a vedere esplicando nel dettaglio i risultati. In particolare, tra i senior che hanno gareggiato, Vito Dell’Aquila, nei -63 kg, riesce a portare a casa la vittoria nei -63 kg, dando nuova continuità a quanto già visto all’Austrian Open e andando verso un bel trampolino di lancio relativo a quanto si vedrà al Roma Grand Prix. Assieme a lui, si fa vedere anche Simone Alessio, che conquista il secondo posto nei -87 kg, al pari di Anna Frassica, parimenti seconda nei -53 kg, con il suo che è più un percorso di crescita allo stato attuale delle cose. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo: Vito Dell’Aquila c’è al Bulgarian Open, bene anche Simone Alessio e Anna Frassica Taekwondo, il catanzarese Simone Alessio vince l'argento al Bulgarian OpenL’azzurro Vito Dell’Aquila torna sul gradino più alto del podio e vince nei -63 kg al Bulgarian Open di taekwondo, imponendosi con una prova gestita... Taekwondo, i convocati dell’Italia per l’Austrian Open: Vito Dell’Aquila “sale” di categoriaLa stagione internazionale 2026 della nazionale italiana di taekwondo parte con l’Austrian Open, torneo in programma a Innsbruck i prossimo 7 e 8... Altri aggiornamenti su Vito Dell Aquila. Temi più discussi: Taekwondo: Dell'Aquila vince l'oro al Bulgarian Open; Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Bulgaria Open: Dell’Aquila, Alessio e Matonti presenti a Sofia; Taekwondo. Vito Dell’Aquila e Anna Frassica sul podio in Bulgaria; Taekwondo: Dell’Aquila, Alessio e Matonti convocati per il Bulgaria Open. Taekwondo: Vito Dell’Aquila c’è al Bulgarian Open, bene anche Simone Alessio e Anna FrassicaSi è tenuto in questi due giorni a Sofia il Bulgarian Open, appuntamento di buon livello della prima parte di stagione del taekwondo continentale. oasport.it Taekwondo: Dell'Aquila vince l'oro al Bulgarian Open(ANSA) - ROMA, 27 FEB - L'azzurro Vito Dell'Aquila torna sul gradino più alto del podio e vince nei -63 kg al Bulgarian Open di taekwondo, imponendosi con una prova gestita con lucidità nei momenti de ... tuttosport.com Vito Dell'Aquila sale sul gradino più alto nei -63 kg al Bulgarian Open di Taekwondo. L'azzurro ha conquistato il titolo grazie a una prova di maturità e una gestione lucida dei momenti decisivi. La spedizione azzurra può sorridere anche grazie ai due argenti, d - facebook.com facebook Simone Deromedis è il QUARTO atleta azzurro nato nel Nuovo Millennio a laurearsi campione olimpico in una gara individuale dopo Vito dell'Aquila (taekwondo a Tokyo), Thomas Ceccon (nuoto, 100 dorso a Parigi) e Alice d'Amato (ginnastica, trave a x.com