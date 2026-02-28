Taekwondo il catanzarese Simone Alessio vince l' argento al Bulgarian Open

Al Bulgarian Open di taekwondo, Vito Dell’Aquila ha conquistato la medaglia d’oro nei -63 kg, mentre il catanzarese Simone Alessio si è aggiudicato la medaglia d’argento nella stessa competizione. Entrambi hanno partecipato alla gara, dimostrando abilità e determinazione nel corso delle diverse sfide. La competizione si è svolta con la presenza di numerosi atleti provenienti da varie nazioni.

L’azzurro Vito Dell’Aquila torna sul gradino più alto del podio e vince nei -63 kg al Bulgarian Open di taekwondo, imponendosi con una prova gestita con lucidità nei momenti decisivi. Per la nazionale è un nuovo successo dopo quelli centrati all’Austrian Open, un segnale di continuità nel percorso di avvicinamento al Roma Grand Prix. Secondo posto nei -87 kg per il catanzarese Simone Alessio, che conquista un’altra finale internazionale e resta stabilmente tra i protagonisti della categoria nel panorama mondiale. Argento anche per Anna Frasica nei -53 kg. L’azzurra chiude il torneo con una prova ordinata e arriva fino all’ultimo atto, aggiungendo un risultato che si inserisce in un percorso di crescita in prospettiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Taekwondo, il catanzarese Simone Alessio vince l'argento al Bulgarian Open Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Bulgaria Open: Dell’Aquila, Alessio e Matonti presenti a SofiaVerso il World Roma Grand Prix 2026 del mese di giugno: scalda sempre più i motori l’Italia del taekwondo, che nel prossimo fine settimana sarà di... Olimpiadi Milano Cortina, 10ª medaglia d’oro per l’Italia: Simone Deromedis vince nello skicross, argento a Federico Tomasoni - VIDEOPer Deromedis è una vittoria che entra nella storia, la decima medaglia d’oro azzurra di questi Giochi e la numero 29 complessiva per la spedizione... Contenuti utili per approfondire Simone Alessio. Temi più discussi: CATANZARO – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR SIMONE GALIPÒ; Taekwondo, Insubria Cup 2026: Ana Ciuchitu e Simone Montinaro calano il tris; Catanzaro sul tetto del Kyokushinkai: sul podio la Sport Ring dello Shihan Danilo Russo; Barcellona, il mondo dello sport si stringe accanto a Simone Bisbano, il calciatore ricoverato in rianimazion. Taekwondo, il catanzarese Simone Alessio vince l'argento al Bulgarian OpenL’azzurro Vito Dell’Aquila torna sul gradino più alto del podio e vince nei -63 kg al Bulgarian Open di taekwondo, imponendosi con una prova gestita con ... gazzettadelsud.it Simone Alessio d’argento ai Mondiali: storico tris in tre categorie di pesoSimone Alessio continua a scrivere pagine importanti nella storia del taekwondo italiano. Ai World Taekwondo Championship 2025 di Wuxi, in Cina, cede solo in finale all’egiziano Seif Eissa e conquista ... gazzetta.it Vito Dell'Aquila si prende l’oro nei -63kg al Bulgaria Open! Due fantastici argenti completano la giornata. Simone Alessio OLY (-87 kg) si conferma ancora una volta ai vertici e Anna Frasica (-53 kg) firma uno splendido argento dopo un percorso di qualità - facebook.com facebook