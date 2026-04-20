Negli ultimi due giorni degli Assoluti di nuoto 2026 a Riccione sono state pubblicate le prime qualificazioni agli Europei di Parigi del 2026. Alcuni nuotatori italiani sono stati ufficialmente selezionati per rappresentare il paese nella competizione europea. Le interviste ai principali atleti si sono svolte nel corso dell’evento, segnando un passaggio importante per la squadra azzurra in vista delle prossime tappe internazionali.

Gli ultimi due giorni degli Assoluti di nuoto 2026 a Riccione hanno definito il primo gruppo di azzurri qualificati agli Europei di Parigi. In vasca sono scesi alcuni dei principali protagonisti del nuoto italiano, tra conferme, ritorni e nuove certezze in vista della stagione internazionale. Sofia Altavilla, Alice Liverani e Martina Bonacchi raccolgono le interviste a caldo dei protagonisti delle gare di venerdì 17 e sabato 18 aprile. Ascolta le parole di: Paola Borrelli, Sara Curtis, Carlos D’Ambrosio, Jacopo Barbotti, Thomas Ceccon, Christian Mantegazza, Alberto Razzetti, Silvia Di Pietro, Manuel Frigo, Simone Cerasuolo, Michele Busa Un focus completo sulle prestazioni, le sensazioni post-gara e le prospettive della Nazionale italiana di nuoto verso gli Europei 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

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Swim Zone, le voci dei big: interviste da Riccione verso Parigi 2026

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