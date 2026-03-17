Victoria Swarovski, nota presentatrice, cantante, imprenditrice e designer di moda, si è confrontata con la principessa dei cristalli parlando della sua famiglia e del suo stile. Ha spiegato che, nonostante le origini famigliari

Oggi ha 32 anni e un curriculum variegato di tutto rispetto: presentatrice, modella, imprenditrice, trendsetter e icona di stile. A queste voci aggiungerà quella di «conduttrice di Eurovision Song Contest» il prossimo maggio: «Ho avuto la fortuna di vivere tante esperienze incredibili, ma l'Eurovision è di gran lunga la più spettacolare. Sono emozionatissima: chi può dire di aver presentato uno spettacolo davanti a milioni di persone? Ho capito subito che dovevo accettare e affrontare questa sfida. Questo show unisce le persone per celebrare la vita e la musica, ed è questa positività che rende così straordinario», ha affermato Victoria Swarovski che dividerà il prestigioso palco del Wiener Stadthalle a Vienna con l'attore austriaco Michael Ostrowski. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Victoria Swarovski, a tu per tu con la principessa dei cristalli: «Vengo da una famiglia “brillante” ma nel mio armadio c'è sempre posto per un tailleur Saint Laurent»

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