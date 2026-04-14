Lamine Yamal indossa degli occhiali con cristalli Swarovski da 200 euro che la maggior parte di noi non aveva mai visto

Lamine Yamal è stato visto indossare occhiali con cristalli Swarovski dal valore di circa 200 euro, un dettaglio che ha attirato l’attenzione di chi lo ha notato. La maggior parte delle persone non aveva mai visto occhiali simili, che si distinguono per il design e i materiali utilizzati. La presenza di questi accessori ha suscitato curiosità tra gli appassionati di moda e tifosi, che hanno osservato attentamente il suo stile.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Lamine Yamal è arrivato in sala stampa con degli occhiali nuovi: non è una notizia di mercato, non è un infortunio, non è nemmeno particolarmente rilevante per la partita che il Barcellona deve rimontare contro l'Atletico Madrid per proseguire il suo cammino in Champions. Eppure eccoci qui a parlare non di un qualsiasi paio di occhiali di qualche maison che sfila alla Fashion Week di Milano o Parigi, ma dei Vain Hard Eye Glasses del brand scandinavo VAIN di Helsinki.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Lamine Yamal indossa degli occhiali con cristalli Swarovski da 200 euro che la maggior parte di noi non aveva mai visto Lamine Yamal riporta in campo un accessorio che non vedevamo da almeno 20 anni: la fascetta per capelliAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Simeone provoca Lamine Yamal mostrando il “3” con la mano: un gesto che accende le polemicheDopo il terzo gol dell’Atlético Madrid sul Barcellona, Simeone si avvicina a Lamine Yamal e lo stuzzica mostrando il “3” con la mano. Lamine Yamal: “Spero che il Cholo mi faccia un favore…” Durante la conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti dì #ChampionsLeague contro l’Atletico Madrid, #LamineYamal manda un messaggio direttamente al Cholo #Simeone #Sportitalia x.com Lamine Yamal, alla vigilia di Atletico Madrid-Barcellona, gara di ritorno dei quarti di Champions League, parla del suo idolo assoluto il brasiliano Neymar, calciatore per il quale pagherebbe il prezzo del biglietto. Le parole di Yamal: https://fanpa.ge/GZXR7 - facebook.com facebook