Cancro al pancreas la svolta spagnola che fa sperare | tripla terapia elimina il tumore nei topi

La ricerca spagnola apre nuove speranze contro il cancro al pancreas. Uno studio ha dimostrato che una tripla terapia ha eliminato il tumore nei topi, portando a possibilità di sviluppi per gli esseri umani. La scoperta arriva in un momento cruciale e potrebbe segnare una svolta importante nella lotta contro questa malattia.

La scoperta che accende una nuova speranza. Una notizia che potrebbe cambiare il corso della ricerca oncologica arriva dalla Spagna. Il team guidato dall'oncologo Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia sperimentale del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (CNIO), ha annunciato risultati senza precedenti contro il cancro al pancreas, uno dei tumori più aggressivi e letali al mondo. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), mostra che una nuova tripla terapia combinata è riuscita a eliminare completamente le cellule tumorali nei topi affetti da adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC), la forma più comune e devastante della malattia.

