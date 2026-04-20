Svolta nel delitto del 21enne di Vasto | l’assassino è il padre Antonio Sciorilli giurista e dirigente dell’Asl

Un nuovo sviluppo nel caso del 21enne di Vasto trovato morto nel suo garage. Le indagini hanno portato all’arresto del padre della vittima, un giurista e dirigente di un’azienda sanitaria pubblica. Le autorità hanno confermato che l’uomo è responsabile dell’omicidio avvenuto ieri sera nel condominio. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’indagato, che ora dovrà rispondere delle accuse.

Il giallo di Pavia è svelato: è A ntonio Sciorilli, padre di Andrea Sciorill i, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, l’autore dell’omicidio di ieri sera. Il genitore è in stato di fermo, scattato al termine del lungo interrogatorio. A confermare la notizia è l’avvocato dell’uomo, Massimiliano Baccalà. Secondo i media locali il genitore avrebbe confessato l’omicidio del 21enne. Sciorilli, 21 anni, diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato trovato senza vita ieri pomeriggio a Vasto all’imbocco del garage del palazzo in cui abitava con la famiglia, ma il delitto potrebbe essere l’ultimo atto di una lite cominciata in casa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Svolta nel delitto del 21enne di Vasto: l’assassino è il padre, Antonio Sciorilli, giurista e dirigente dell’Asl Notizie correlate Omicidio a Vasto: fermato il padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso a coltellate nel garage di casaÈ in stato di fermo il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni che nella tarda serata di ieri sera è stato trovato senza vita nel garage... Omicidio Vasto, trovato morto Andrea Sciorilli nel garage di casa, fermato il padre del 21enne ucciso a coltellate - VIDEOAndrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage del condominio di Vasto dove viveva con la sua famiglia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio di Andrea Sciorilli, in stato di fermo il padre: interrogato tutta la notte; Uccide il figlio di 22 anni con un'accetta e confessa: Era un violento; Vasto, ragazzo ucciso a coltellate nel garage condominiale; Vasto: padre confessa omicidio figlio 21enne, fermato. Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: L'ho ucciso io. Il movente dietro la liteAndrea Sciorilli, il 22enne trovato senza vita nel garage del suo condominio a Vasto (Ch), sarebbe stato ucciso dal padre, Antonio.L'uomo, 54 anni , un dirigente della Asl locale, avrebbe confessato n ... tg.la7.it Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, fermato il padre Antonio: avrebbe confessato dopo un interrogatorio fiumeAntonio, il padre del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in un garage a Vasto, è in stato di fermo come confermato dal suo avvocato ... virgilio.it Il padre, Antonio Sciorilli, ha confessato l'omicidio a colpi di accetta - facebook.com facebook