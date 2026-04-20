Svolta nel delitto del 21enne di Vasto | l’assassino è il padre Antonio Sciorilli giurista e dirigente dell’Asl

Da secoloditalia.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sviluppo nel caso del 21enne di Vasto trovato morto nel suo garage. Le indagini hanno portato all’arresto del padre della vittima, un giurista e dirigente di un’azienda sanitaria pubblica. Le autorità hanno confermato che l’uomo è responsabile dell’omicidio avvenuto ieri sera nel condominio. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’indagato, che ora dovrà rispondere delle accuse.

Il giallo di Pavia è svelato: è A ntonio Sciorilli, padre di  Andrea Sciorill i, il  21enne  trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a  Vasto, l’autore dell’omicidio di ieri sera. Il genitore è in stato di fermo, scattato al termine del lungo interrogatorio. A confermare la notizia è l’avvocato dell’uomo,  Massimiliano Baccalà. Secondo i media locali  il genitore avrebbe confessato l’omicidio del 21enne.  Sciorilli,  21 anni,  diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato trovato senza vita ieri pomeriggio a Vasto all’imbocco del garage del palazzo in cui abitava con la famiglia,  ma il delitto potrebbe essere l’ultimo atto di una lite cominciata in casa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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