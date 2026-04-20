Svolta nel caso dell' aggressione a Cicalone | arresti ed estradizioni dei responsabili

Nei giorni scorsi, i responsabili dell'aggressione a Cicalone sono stati arrestati e sottoposti a procedimenti di estradizione. Uno di loro è arrivato all'aeroporto di Fiumicino, accompagnato da agenti del Servizio per la sicurezza. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali complici. La vicenda ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e della stampa locale.

È atterrato nei giorni scorsi all'aeroporto di Fiumicino, scortato da personale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), il 39enne rumeno, indagato, in concorso con altri tre complici, per l'aggressione consumata lo scorso 12 novembre allo youtuber "Cicalone" nei pressi della fermata della metropolitana Linea A “Ottaviano". I presunti responsabili dell'episodio, a carico dei quali il gip presso il Tribunale di Roma, accolte le accuse dei pm della procura della Repubblica capitolina - Dipartimento criminalità diffusa e grave, aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di lesioni gravissime, erano stati identificati dagli agenti del nucleo PolMetro della questura di Roma e successivamente rintracciati all'estero dalle autorità finlandesi e rumene.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Svolta nel caso dell'aggressione a Cicalone: arresti ed estradizioni dei responsabili Finlandia: arrestato uno degli aggressori di Simone Cicalone | Mandato di estradizione Notizie correlate La morte dell’Autodromo, i dipietristi stilano la lista dei responsabili ed accusano GargaglionePergusa, la Lista Nera della Politica: I Consiglieri Dipietristi Accusano il PD per la Chiusura dell’Autodromo Enna, 12 febbraio 2026 – Una... Aggredirono Cicalone nella metro di Roma, arrestati all’estero i 4 responsabili del pestaggioQuattro cittadini rumeni sono stati colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver picchiato lo youtuber “anti-borseggio” Simone... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: DOPO TREDICI ANNI, SVOLTA NEL CASO DELL’OMICIDIO DELL’IMPRENDITORE DI PULSANO, DUE DELLA ZONA ACCUSATI DI ESSERNE IL MANDANTE E IL SICARIO; Può un ingegnere comunale diventare dipendente dell’impresa aggiudicataria dell’appalto che ha diretto?; Svolta nel caso della scomparsa di Stefano Bertusi; Il Presidente dell’associazione sportiva vero responsabile per l’effettiva attività svolta. Madre e figlia morte avvelenate, svolta nel caso di Campobasso: il padre è negativo alla ricinaGianni Di Vita si era sentito male ed era stato ricoverato per una sospetta intossicazione come la moglie e la figlia ... tg.la7.it Garlasco svolta nell’indagine: nuova impronta femminile con alluce valgo riapre il caso di omicidioNuove impronte nella villetta di Garlasco riaprono i dubbi sul delitto Nella villetta di Garlasco, scena del delitto di Chiara Poggi, sarebbero emerse ... assodigitale.it Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne. La svolta dopo un lungo interrogatorio in Questura. #ANSA - facebook.com facebook Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne. La svolta dopo un lungo interrogatorio in Questura. #ANSA x.com