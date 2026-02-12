La morte dell’Autodromo i dipietristi stilano la lista dei responsabili ed accusano Gargaglione

La politica locale si confronta ancora sulla chiusura dell’Autodromo di Pergusa. I consiglieri del Partito Democratico sono stati chiamati in causa dai rappresentanti dei Dipietristi, che li accusano di aver contribuito alla fine di questa struttura storica. La polemica si accende tra le mura del consiglio comunale, con le parti che si scambiano accuse e responsabilità.

Pergusa, la Lista Nera della Politica: I Consiglieri Dipietristi Accusano il PD per la Chiusura dell’Autodromo. Enna, 12 febbraio 2026 – Una spaccatura profonda nella politica ennese si è acuita con la pubblicazione di una lista di responsabili per la chiusura del Consorzio Autodromo di Pergusa. I consiglieri comunali di Enna vicini alle amministrazioni Dipietro-Comito hanno accusato apertamente il Partito Democratico e il suo rappresentante, Paolo Gargaglione, di aver deliberatamente portato al collasso dell’importante infrastruttura, un tempo fiore all’occhiello del motorsport siciliano. Un Voto Fatale nel Luglio 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Consiglio comunale di Enna ha respinto la proposta di revoca della liquidazione del Consorzio Autodromo di Pergusa.

Durissimo intervento dei consiglieri comunali legati all'amministrazione Dipietro che accusano l'opposizione di aver affondato il Consorzio e lanciano stoccate al presidente del Consiglio

