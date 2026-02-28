Aggredirono Cicalone nella metro di Roma arrestati all’estero i 4 responsabili del pestaggio

Quattro cittadini rumeni sono stati arrestati all’estero con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono accusati di aver aggredito e colpito con calci e pugni lo youtuber noto come “Cicalone” sulla linea A della metropolitana di Roma. L’episodio è avvenuto durante un controllo nel mezzo pubblico, e i quattro uomini sono stati identificati come responsabili del pestaggio.

Quattro cittadini rumeni sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver picchiato lo youtuber "anti-borseggio" Simone Ruzzi, detto «Cicalone», sulla linea A della metropolitana di Roma. La polizia di Stato ha chiuso il cerchio sull'episodio, avvenuto lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metro Ottaviano, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico dei quattro indagati. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip accoglie la richiesta avanzata dai pm del Dipartimento criminalità diffusa e grave. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della PolMetro, intervenuti sul...