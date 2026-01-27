Alberobello contro l' inquinamento da plastica | pronto un piano d' azione per ' liberare' la città dai rifiuti
Alberobello si impegna a ridurre l’inquinamento da plastica attraverso un piano d’azione mirato, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo pratiche sostenibili. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’ambiente e preservare il patrimonio UNESCO con iniziative concrete e sensibilizzazione.
Il progetto punta a ridurre l’uso della plastica nel Comune patrimonio dell'Unesco e sensibilizzare i cittadini attraverso azioni concrete sul territorio. L'amministrazione locale di Alberobello e Plastic Free Onlus, hanno siglato un protocollo d'intesa che punta a rendere la ‘capitale dei.🔗 Leggi su Baritoday.it
Lotta all'inquinamento da plastica, in una mattinata raccolti 450 chilogrammi di rifiuti
Lotta all'inquinamento da plastica: due i Comuni premiati per l’ambiente
Due Comuni della provincia di Brindisi si distinguono nella lotta contro l'inquinamento da plastica, ricevendo riconoscimenti per le loro iniziative ambientali.
