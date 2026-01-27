Alberobello contro l' inquinamento da plastica | pronto un piano d' azione per ' liberare' la città dai rifiuti

Alberobello si impegna a ridurre l’inquinamento da plastica attraverso un piano d’azione mirato, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo pratiche sostenibili. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’ambiente e preservare il patrimonio UNESCO con iniziative concrete e sensibilizzazione.

Il progetto punta a ridurre l'uso della plastica nel Comune patrimonio dell'Unesco e sensibilizzare i cittadini attraverso azioni concrete sul territorio. L'amministrazione locale di Alberobello e Plastic Free Onlus, hanno siglato un protocollo d'intesa che punta a rendere la 'capitale dei trulli' più sostenibile. Alberobello contro l'inquinamento da plastica: pronto un piano d'azione per 'liberare' la città dai rifiuti. Il Comune e l'Onlus Plastic Free hanno firmato un protocollo d'intesa che prevede attività finalizzate alla rimozione dei rifiuti e campagne di sensibilizzazione per cittadini e turisti.

