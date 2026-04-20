Negli ultimi tempi, sono state segnalate vendite di incontri con personaggi pubblici a costi elevati. In particolare, una coppia di celebrità sta offrendo incontri di pochi minuti, accompagnati da una stretta di mano e una foto, a circa 1.700 sterline. Contestualmente, la stessa persona ha messo in vendita i propri vestiti online, segnando un esempio di come l’accesso alle figure note si stia trasformando in un mercato a pagamento.

Dal meet and greet a pagamento alla vendita del guardaroba su OneOff, Meghan Markle trasforma ogni aspetto della sua immagine in business e riapre una domanda scomoda sul modello Sussex. Circa 1.700 sterline per pochi minuti di conversazione, una stretta di mano, una foto. Il “meet and greet” della Duchessa di Sussex si inserisce in una nuova economia dell’accesso alle celebrità, dove la distanza tra pubblico e personaggio si riduce, ma solo per chi può permetterselo. Protagonista, naturalmente, Meghan Markle, che negli ultimi anni ha trasformato ogni apparizione pubblica in un momento attentamente calibrato. I meet and greet a pagamento non sono una novità nel mondo delle celebrity, ma nel suo caso assumono un significato diverso.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sussex al verde? Meghan Markle vende incontri da 1.700 sterline e i suoi vestiti online

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