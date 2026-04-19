Meghan Markle ha incontrato il pubblico che aveva speso fino a 1.700 sterline per poterla vedere. Durante l’incontro, ha chiesto se ora può dedicarsi di più a se stessa. Il viaggio in Australia dei duchi di Sussex ha suscitato nuove discussioni, anche a causa degli outfit sfoggiati durante gli eventi pubblici. La visita ha attirato molte attenzioni e commenti sui social e sui media, anche in relazione alle spese sostenute dai fan per partecipare.

Molti commentatori la vedono come una domanda retorica visto il costo dell'incontro, che dura 90 minuti, e visto anche il guardaroba dell'attrice che è in vendita su una piattaforma con percentuali sugli introiti per la protagonista di Suits. I biglietti premium dell'evento esclusivo arrivavano a 1700 sterline per garantirsi posti in prima fila alla sessione che prevedeva anche domande e risposte e la possibilità di fare un selfie con la Duchessa di Sussex. Si trattava dell'evento conclusivo della visita di quattro giorni di Meghan in Australia. Si è tenuto all'hotel InterContinental vicino alla spiaggia di Coogee con cena di gala e trattamenti vip, dallo yoga agli incontri sull'empowerment, per gli ospiti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meghan Markle al pubblico che ha pagato fino a 1.700 sterline per incontrarla: «Posso finalmente investire su me stessa?»

Notizie correlate

Leggi anche: Re Carlo, Meghan Markle si svende per 1.400 sterline e viene sommersa dalle critiche

Leggi anche: Lo show di Meghan Markle su Netflix è un flop: “With Love, Meghan” crolla negli ascolti, a rischio il contratto con la piattaforma

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Meghan Markle: Per dieci anni, ogni giorno, sono stata bullizzata e attaccata. Sono stata la persona più bersagliata dagli hater al mondo; La t-shirt di Meghan Markle parla al cuore di tutte le mamme; Meghan Markle, incredibile ritorno in Australia con Harry. Ma gli errori sono sempre gli stessi; Meghan Markle: Sono una delle persone più bullizzate al mondo. L’odio ricevuto mentre aspettavo Archie e Lilibet è stato crudele e...

Meghan Markle denuncia la cultura dell’odio sui social e accusa le piattaforme di alimentare la crudeltàMeghan Markle in Australia, attacchi online e business della notorietà Meghan Markle e il principe Harry, in un nuovo tour privato in Australia nell’a ... assodigitale.it

Meghan Markle, Meet & Greet da capogiro: fan spremuti per un selfie con la duchessaIn Australia l’incontro con Meghan Markle per i fan diventa un’esperienza premium da migliaia di euro e scatena le polemiche. tgcom24.mediaset.it

Come fa Meghan Markle ad avere sempre delle gambe perfette Si serve di un piccolo trucco beauty. In cosa consiste e come funziona https://fanpa.ge/C6Bv9 - facebook.com facebook

Meghan Markle, fan spremuti per un selfie con la duchessa #meghanmarkle x.com