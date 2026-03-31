Pediatria a colori ad Acireale | supereroi e mondi fantastici accolgono i bambini in reparto

In un reparto di pediatria a Acireale sono stati introdotti decorazioni ispirate a supereroi, personaggi fantastici e cartoni animati, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più accoglienti per i piccoli pazienti. Le nuove decorazioni coprono le pareti e le aree di attesa, creando un’atmosfera più vivace e rassicurante. La modifica degli spazi è stata realizzata per offrire un ambiente più vicino al mondo dei bambini.

L'iniziativa, sostenuta da diverse realtà associative del territorio, punta a migliorare l’esperienza dei pazienti durante il ricovero, affiancando alla cura clinica un’attenzione concreta al benessere emotivo Supereroi, mondi incantati, fate e personaggi dei cartoni animati colorano da oggi la pediatria dell'ospedale di Acireale, trasformando gli ambienti in uno spazio più vicino al mondo dei bambini. È questo il nuovo volto del reparto, presentato questa mattina, 31 marzo, al termine degli interventi realizzati nell’ambito del progetto "Corsie a Colori". "Attività come questa dimostrano quanto il percorso di cura, soprattutto in... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati I murales di "Ipnos" abbelliscono il reparto di Pediatria dell’ospedale di AcirealeLe opere, firmate dall’artista Umberto Camelia, hanno trasformato la Pediatria in uno spazio più familiare, pensato per stimolare immaginazione e... Leggi anche: A Scandicci arriva "Esoterika": un weekend tra magia, benessere e mondi fantastici Tutti gli aggiornamenti su Pediatria a colori ad Acireale... Temi più discussi: I murales di Ipnos abbelliscono il reparto di Pediatria dell’ospedale di Acireale; Carabinieri al reparto di Pediatria all'ospedale di Frosinone: colori e sorrisi per i piccoli pazienti; Grave patologia agli occhi, bimba di Lussemburgo salvata a Napoli. Il console: Grato ai medici. Acireale, murales nel reparto di Pediatria: arte e curaAll’ospedale di Acireale i murales di Ipnos trasformano la Pediatria: il progetto Corsie a Colori rende gli spazi più accoglienti per i bambini ... catania.liveuniversity.it Pediatria come una favola. Pannelli, disegni e colori per fare felici i bambiniIl reparto di Pediatria dell’ospedale di Pesaro diventa una favola grazie ad Abio. L’Associazione bambini in ospedale ha infatti deciso di realizzare e finanziare un progetto di umanizzazione ... ilrestodelcarlino.it ACIREALE, LA PEDIATRIA SI COLORA: MURALES PER RIDURRE ANSIA E STRESS NEI BAMBINI RICOVERATI ACIREALE – Una Pediatria più accogliente, colorata e a misura di bambino. È questo l’obiettivo del progetto “Corsie a Colori”, presentato nella - facebook.com facebook I vigili del fuoco in Pediatria per consegnare le uova di Pasqua ai piccoli pazienti [FOTO] x.com