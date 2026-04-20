Prosegue ancora la caccia al "6" perché nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 63 di sabato 18 aprile nessuno è ancora riuscito a centrarlo e così il Jackpot arriva a 152,6 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 21 aprile, che è ancora una volta il montepremi più alto al mondo. È festa però per due persone che hanno centrato tra venerdì e sabato due vincite online con 1 punto 5. Entrambe le giocate vincenti sono state effettuate su Sisal.it. Nel dettaglio: vincita con 1 punto 5 da 24.640,69 e nel concorso n. 62 di venerdì 17 aprile, combinazione vincente: 13 – 27 – 45 – 53 – 57 – 84 – J 34 – SS 63; vincita con 1 punto 5 da 14.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, il Jackpot “vola” a 152,6 milioni di euro

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