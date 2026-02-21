SuperEnalotto premia tre giocatori e il Jackpot vola a 124,4 milioni

Il SuperEnalotto ha raggiunto un jackpot di 124,4 milioni di euro, attirando l’attenzione di appassionati in tutta Italia. Tre fortunati vincitori hanno conquistato premi minori, tra cui due che hanno indovinato quattro numeri e uno con un singolo punto. La lotteria continua a sorprendere, anche se il “6” ancora non si è visto. I giocatori sperano di essere i prossimi a portare a casa il grande montepremi. La prossima estrazione si terrà questa sera.

Il Jackpot di SuperEnalotto arriva a 124,4 milioni in palio per il concorso di questa sera sabato 21 febbraio perché il "6" continua a nascondersi ma intanto festeggiano due giocatori che hanno centrato 1 punto 4SS e 1 punto 4 da 64.779,38 euro complessivi. La prima giocata vincente è stata realizzata a Cava Dé Tirreni (Salerno) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Siani situato in Piazza Abbro, 11. La seconda è stata realizzata a Palermo presso il punto di vendita Sisal Randazzo Antonino situato in Viale Strasburgo, 221. Un terza giocata vincente da 20.349,09 euro è stata invece effettuata online su Sisal.

