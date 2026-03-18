SuperEnalotto il Jackpot vola a 136 milioni ed è il montepremi più alto al mondo

Il jackpot di SuperEnalotto è salito a 136,4 milioni di euro, diventando il montepremi più alto al mondo. Il premio è in palio per l'estrazione di giovedì 19 marzo, mentre il “6” continua a non essere stato indovinato nelle ultime estrazioni. La cifra attira l'attenzione di molti giocatori che sperano di centrare la sestina vincente.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua salire, raggiunge quota 136,4 milioni di euro ed attualmente è il montepremi più alto al mondo, in palio per il concorso di domani sera giovedì 19 marzo perché il “6” continua a nascondersi anche nell'estrazione del concorso n. 44 di martedì 17 marzo. Intanto fanno festa due persone che hanno centrato 1 punto 5 da 92.789,35 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Santa Marinella (Roma) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Aurelia, 523 e a Castagnole Monferrato (Asti) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Beccaris situato in Via Umberto I, 14. La combinazione vincente è stata: 2 – 13 – 16 – 41 – 53 – 56 – J 60 – SS 6. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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