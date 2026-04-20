Nicolò Bulega ha appena concluso un fine settimana di prestazioni eccezionali nella Superbike, consolidando la sua presenza nel campionato. Dopo le recenti gare, si parla di una fase di relativa tranquillità per il pilota, che sembra aver trovato una certa stabilità nelle sue corse. Ora, l’atleta si prepara a confrontarsi con sé stesso, affrontando nuove sfide che potrebbero definire il suo percorso futuro nelle competizioni.

Ci sono numeri che parlano da soli. Nicolò Bulega è reduce da un altro weekend capolavoro nella Superbike. Il ducatista ha infatti dominato in lungo ed in largo anche il GP di Olanda, terzo atto del Mondiale 2026 andato in scena sul tracciato di Assen, rimanendo ancora imbattuto in stagione ed arrivando ad eguagliare il record di vittorie consecutive (tredici) fino a ieri in possesso del solo Toprak Razgatlioglu. Fin dal primo fine settimana in Australia il classe 1999 non ha mai perso una gara, arrivando a nove trionfi su nove segmenti a disposizione, a cui si aggiungono anche quelli della passata annata sportiva. Adesso, in vista di Balaton, l’ambizione sarà quella di superare l’ex rivale turco, siglando quota quattordici successi, cifra mai raggiunta da nessun altro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega e la “dolce noia”. Adesso la sfida è con sé stesso?

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Un dominio sempre più incontrastato per Nicolò #Bulega, che anche in quel di #Assen ha raccolto tre vittorie in un solo #weekend. I dettagli su #zonamistamagazine x.com