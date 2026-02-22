Superbike Nicolò Bulega domina anche la superpole race e allunga a +11 nella generale

Uno scatenato Nicolò Bulega si è aggiudicato anche la superpole race del Gran Premio d'Australia, appuntamento d'esordio del Mondiale di superbike 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il pilota del team Ducati Aruba ha dominato la scena e, nonostante i soli 10 giri ha rifilato distacchi pesanti a tutti i rivali. Con questo risultato l a classifica generale (prima di Gara-2 che scatterà alle ore 06.00 italiane) vede al comando Nicolò Bulega con 37 punti con 11 lunghezze di vantaggio su Yari Montella e 15 su Axel Bassani. Il pilota emiliano del team Ducati ha vinto la gara su distanza ridotta con un margine di vantaggio di 2.