Super Mario Galaxy | Il film non molla la presa debutto fiacco per La mummia di Lee Cronin

Il film ispirato a Super Mario Galaxy mantiene il suo successo, dominando le classifiche di incassi in Italia e negli Stati Uniti. Nel frattempo, il debutto di un nuovo film dedicato a La Mummia, diretto da Lee Cronin, si è rivelato deludente, con risultati modesti nelle sale. La saga di Super Mario Galaxy ha raggiunto un totale di 2 miliardi di dollari di incasso, confermandosi come uno dei franchise più redditizi nel settore cinematografico.

Inarrestabile Super Mario Galaxy, primo sia in Italia che negli USA, gli incassi del franchise volano a 2 miliardi di dollari. Box office italiano e americano allineati nel decretare il successo stellare di Super Mario Galaxy: Il Film, primo per la terza settimana consecutiva. La pellicola animata ispirata al popolare videogame Nintendo ha raccolto 1,7 milioni di euro in Italia, marciando dritta verso l'obiettivo dei 13 milioni che raggiungerà in pochi giorni. 245.388 presenze (dati Cinetel9 nel weekend a confermare l'entità del fenomeno, il tutto nonostante le critiche non proprio entusiastiche. Gli incassi americani volano a oltre 355 milioni con i 35 milioni raccolti ieri, rendendo Super Mario Galaxy il maggior debutto del 2026 negli USA nonché il primo film dell'anno .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Super Mario Galaxy: Il film non molla la presa, debutto fiacco per La mummia di Lee Cronin Notizie correlate Box Office ITALIA: “Super Mario Galaxy” vola oltre i 12 milioni, bene il debutto di Lee CroninIl Box Office ITALIA chiude un fine settimana interlocutorio ma positivo, segnato da una crescita dell’8. Box Office USA: The Mummy di Lee Cronin parte bene nelle anteprime, ma il dominio di “Super Mario Galaxy” continuaIl Box Office USA si apre nel segno dell’orrore e dei grandi successi d’animazione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Box office Italy 6 – 13 april. Super Mario Galaxy – Il Film tops of the week; Super Mario Galaxy è ora il film di maggior successo del 2026 al botteghino; Super Mario Galaxy - Il film sale a 629 milioni di dollari incassati nel mondo; Super Mario Galaxy farà il miliardo? Come stanno andando gli incassi. Super Mario Galaxy: Il film non molla la presa, debutto fiacco per La mummia di Lee CroninInarrestabile Super Mario Galaxy, primo sia in Italia che negli USA, gli incassi del franchise volano a 2 miliardi di dollari. Box office italiano e americano allineati nel decretare il successo ... movieplayer.it Box office: Super Mario Galaxy re del weekendSuper Mario Galaxy, la produzione firmata Nintendo e Illumination, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta al Box office. ilmetropolitano.it "SUPER MARIO GALAXY" SFIORA I 750 MILIONI DI DOLLARI E PUNTA AL MILIARDO DI DOLLARI FINALI. #SuperMarioGalaxy mantiene il primo posto in Nord America per un 3° weekend consecutivo con $35M, in calo del -49%, il totale domestico è di $355 - facebook.com facebook