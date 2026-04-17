Box Office USA | The Mummy di Lee Cronin parte bene nelle anteprime ma il dominio di Super Mario Galaxy continua

Nel fine settimana negli Stati Uniti, il box office è dominato dai film di animazione e dall’horror, con “Super Mario Galaxy” che mantiene la prima posizione grazie a un grande incasso anche nelle anteprime. Nel frattempo, “The Mummy”, diretto da Lee Cronin, ha riscosso un buon risultato iniziale nelle sale, segnando un avvio promettente prima del suo debutto internazionale. La scena cinematografica locale si prepara a nuove uscite e sfide.

Il Box Office USA si apre nel segno dell’orrore e dei grandi successi d’animazione. In attesa del debutto globale di Michael, la nuova visione di Lee Cronin (già regista di Evil Dead Rise) per The Mummy ha iniziato la sua corsa nelle sale. Prodotto da New Line, Blumhouse e Atomic Monster, il film ha incassato 1.5 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì iniziate alle 15:00 (le stime sono state confermate da Deadline). Le proiezioni indicano un weekend d’apertura intorno ai 12 milioni di dollari. Nonostante un’accoglienza della critica tiepida (51% su Rotten Tomatoes), il pubblico sembra premiare l’opera con un solido 80% di gradimento.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office USA: The Mummy di Lee Cronin parte bene nelle anteprime, ma il dominio di “Super Mario Galaxy” continua Notizie correlate Leggi anche: Super Mario Galaxy parte forte al Box Office USA: debutto da record e profumo di miliardo per il sequel Nintendo Super Mario Galaxy inarrestabile: il sequel Nintendo supera i 300 milioni di dollari al box office USAIl dominio di Mario e compagni al box office USA prosegue senza sosta, consolidando il successo della partnership tra Nintendo, Illumination e... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Per il box office USA è il miglior avvio dell’anno dall’era pre-Covid; Box Office week-end del 10/04/2026; Super Mario Galaxy oltre 9,5 milioni – Il box office di sabato 11 aprile; Super Mario Galaxy - Il Film ancora primo al boxoffice italiano del weekend, è il maggiore incasso USA dell'anno. Box Office Usa: esordio alla grande per Hunger Games, brusco crollo per The MarvelsLa seconda metà di novembre segna l’avanzata al box office americano di due produzioni dal grosso calibro, tratte dall’immaginario pop dei fumetti e della narrativa ed entrambe spinte da una ... unionesarda.it Il film con Zendaya e Robert Pattinson resiste all’arrivo delle new entry settimanali con altri 127mila euro che portano il suo totale a 3,8 milioni. #BoxOffice - facebook.com facebook Box office 9–12 aprile 2026: #SuperMarioGalaxy domina ancora @Mariovai98 x.com