Lunedì 27 aprile alle 20:30, lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza ospiterà la finale della Super Cup lucana. La partita vedrà scendere in campo alcune delle squadre che hanno ottenuto la promozione nella stagione appena conclusa. L’evento rappresenta un momento importante per il calcio regionale, attirando tifosi e appassionati di tutta la regione. La finale si svolgerà nell’impianto potentino, che sarà il punto di riferimento dell’appuntamento.

Lunedì 27 aprile, alle ore 20:30, lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza diventerà il cuore pulsante del calcio lucano con la finale della Super Cup. La sfida vede contrapposte la Pretoriana, formazione storica e pilastro del campionato, e il Taverna Ludwig, squadra che ha raggiunto l’atto conclusivo grazie a un mix di esperienza e talento tecnico. Il ritorno dei miti e l’emozione del campo. Oltre alla competizione agonistica, l’appuntamento allo stadio assume una connotazione sentimentale che trascende il semplice risultato sportivo. Il prato del Viviani sarà infatti teatro di un incontro speciale con alcuni protagonisti che hanno scritto le pagine più gloriose del calcio potentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Super Cup lucana: il Viviani accoglie le leggende della promozione

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