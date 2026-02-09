Pokémon | Pubblicità al Super Bowl supera i costi di sviluppo del nuovo videogioco Leggende Z-A

Durante il Super Bowl del 2026, Pokémon ha trasmesso uno spot pubblicitario che potrebbe aver superato i costi di sviluppo del nuovo videogioco “Leggende Pokémon: Z-A”. La pubblicità ha attirato molta attenzione e si parla già di una mossa molto costosa, che ha lasciato sorpresi gli addetti ai lavori.

Lo spot pubblicitario di Pokémon trasmesso durante il Super Bowl 2026 potrebbe aver superato il costo di sviluppo di "Leggende Pokémon: Z-A", il nuovo videogioco del franchise. L'investimento, stimato a oltre 30 milioni di dollari, solleva interrogativi sull'allocazione delle risorse da parte di The Pokémon Company, in un mercato dove il merchandising e le carte collezionabili generano profitti enormi. Un contrasto sorprendente, quello emerso dalle analisi recenti, che mette a confronto l'investimento multimilionario in una campagna pubblicitaria con il budget dedicato alla creazione di un titolo videoludico atteso da milioni di fan in tutto il mondo.

