In una battuta di Damascelli, si fa riferimento a Conte paragonandolo a Lello Arena. La frase citata, tratta da un film noto, viene usata per descrivere una situazione in cui chi parte sa da cosa scappa, ma non ha idea di cosa cerca. La citazione include anche un riferimento a un episodio di Ricomincio da tre, in cui Arena, interpretando Troisi, usa la battuta con un amico.

“Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca”. È la celebre frase di Ricomincio da tre che Lello Arena sfoggia con l’amico Troisi facendogli credere che fosse sua. Ecco, così Tony Damascelli sul Giornale tratta Antonio Conte. Lo tratta come Lello Arena. Scrive che si è auto-attribuito la celebre frase di Enzo Ferrari sul “ secondo posto è il primo dei perdenti”. Damascelli sul Giornale scrive che Conte non ha citato la fonte, un po’ come Lello Arena con Montaigne (anche se poi pare che la frase non sia di Montaigne e bla bla bla). Ora non stiamo qua a difendere Conte per una sciocchezza del genere ma ci sono frasi che ormai sono patrimonio di tutti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sulla frase dei secondi, Damascelli tratta Conte come Lello Arena

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Perché Conte irrita Napoli con la frase sui secondi postiAntonio Conte ha detto che arrivare secondi significa essere i primi dei perdenti (che poi è una celebre frase di Enzo Ferrari).

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