Perché Conte irrita Napoli con la frase sui secondi posti

Antonio Conte ha recentemente suscitato reazioni a Napoli dopo aver affermato che arrivare secondi significa essere i primi dei perdenti, citando una frase attribuita a Enzo Ferrari. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, generando diverse reazioni tra chi la considera provocatoria e chi la giudica semplicemente una riflessione sul valore delle vittorie. La questione ha acceso un dibattito sui social e tra gli appassionati di calcio.

Antonio Conte ha detto che arrivare secondi significa essere i primi dei perdenti (che poi è una celebre frase di Enzo Ferrari). Apriti cielo. A Napoli una frase così suona sempre un po’ straniera, quasi sabauda, quasi torinese, quasi con la tovaglia stirata e l’argenteria lucidata in una pizzeria da asporto. Perché il napoletano, da sempre, ha un rapporto meno burocratico con la vittoria. La pretende, certo. La sogna, la invoca, la trasforma in religione civile. Ma non la riduce a ragioneria. Il tifoso del Napoli, storicamente, chiede una cosa prima delle altre: la maglia sudata. Che non è romanticismo da Baci Perugina. È una clausola contrattuale non scritta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Conte: Il Napoli primo in classifica dà fastidio

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